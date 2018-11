Heinsberg

Nebenbuhler erstochen: Fünf junge Männer unter Mordverdacht

16.11.2018, 16:52 Uhr | dpa

Ein 22-Jähriger soll seinen Nebenbuhler im Kreis Heinsberg mit vier anderen jungen Männern ermordet haben. Rund sechs Wochen, nachdem die Leiche des 27 Jahre alten Opfers am Straßenrand in Waldfeucht gefunden wurde, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag neue Ermittlungsergebnisse mit. Demnach habe der 22 Jahre alte Deutsche eine junge Frau für sich haben wollen, mit der das Opfer eine Beziehung hatte. Gegen die fünf Männer zwischen 17 und 25 Jahren wird jetzt wegen gemeinschaftlichen Mordes ermittelt.

Der 22 Jahre alte mutmaßliche Haupttäter soll einem 17-Jährigen albanischer Herkunft, der mit in seinem Haushalt lebte, die Order zum Töten gegeben haben. Der wandte sich dann nach Erkenntnissen der Ermittler an einen 24-jährigen Deutschen albanischer Herkunft und der wiederum knüpfte Kontakt zu zwei Männern iranischer Herkunft. Die vier sollen das deutsche Opfer Anfang Oktober in einen Hinterhalt gelockt und geschlagen haben. Anschließend habe der mutmaßliche Haupttäter zugestochen und den Mann getötet, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Passanten hatten die Leiche des jungen Mannes an einer Straße nahe der niederländischen Grenze entdeckt und Rettungskräfte alarmiert. Ein Notarzt konnte aber nicht mehr helfen. Das Opfer hatte nach früheren Angaben mehrere Stichverletzungen.