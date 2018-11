Weimar

Kriegslieder beim "Playground-Festival" in Weimar

16.11.2018, 17:52 Uhr | dpa

Um die Tradition und Bedeutung von Kriegsliedern geht es seit Freitag beim "Playground-Festival" in Weimar. Unter dem Motto "Der Krieg hat ein Loch - wo nun hinaus?" sind musikalische Workshops, Konzerte und Improvisationen angekündigt, die sich mit Liedern aus dem Dreißigjährigen Krieg beschäftigen. "Wir als Veranstalter denken, dass es nach wie vor wichtig ist, sich mit dem Thema Krieg zu beschäftigen", sagte die Festivalleiterin Nora Thiele am Freitag.

Musiker präsentieren altes, kriegerisches Liedgut, machen es sich zu eigen und thematisieren damit gleichzeitig die blinde Kriegseuphorie der damaligen Zeit. Unter anderen tritt der Theater- und Filmschauspieler Stephan Grossmann auf.

"Der Dreißigjährige Krieg hat unvorstellbare Schrecken auch gerade über Mitteldeutschland gebracht", sagte Thiele. "Aber genauso gab es auch zu diesen Zeiten Kampfeslust, ein dem Menschen innewohnendes Vergnügen am Kräftemessen, das wir am Wochenende auch in ein musikalisches, friedliches Kräftemessen umwandeln wollen." Das Festival läuft bis Sonntag.