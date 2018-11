Wolfsburg

VfL Wolfsburg geht Partnerschaft mit US-Club aus Orlando ein

16.11.2018, 18:03 Uhr | dpa

Eine VfL-Fahne wird vor einem Spiel in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg geschwenkt. Foto: Peter Steffen/Archiv (Quelle: dpa)

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg geht eine Partnerschaft mit dem US-Club Orlando City ein. Das verkündeten die Niedersachsen am Freitag. "Für die internationale Entwicklung unseres Clubs wird es immer wichtiger, sich mit passenden Partnern zu vernetzen, um nachhaltige Beziehungen in den jeweiligen Regionen aufzubauen", sagte Wolfsburgs Geschäftsführer Michael Meeske. Wie der VfL verfügt Orlando neben einem Team in der Major League Soccer auch über eine starke Frauen-Mannschaft.