Hamburg

Centrum für Naturkunde will Leibniz-Institut werden

16.11.2018, 18:17 Uhr | dpa

Das Centrum für Naturkunde der Universität Hamburg (CeNak) will Teil der Leibniz-Gemeinschaft werden. Ein entsprechender Aufnahmeantrag sei am Freitag auf der Tagung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) angenommen worden, teilte die Senatspressestelle mit. Die Entscheidung darüber werde nach einer ausführlichen Prüfung durch den Wissenschaftsrat und die Leibniz-Gemeinschaft im Frühjahr 2020 getroffen.

Ziel des gemeinsamen Antrags von Nordrhein-Westfalen und Hamburg ist demnach der Zusammenschluss des CeNak mit dem Bonner Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig, Leibniz-Institut für Biodiversität der Tiere (ZFMK), zu einem neuen Leibniz-Institut für die Analyse des Biodiversitätswandel (L.I.B). Es soll zwei Standorte in Bonn und Hamburg haben. In Hamburg soll dazu "an einem attraktiven Standort" ein Forschungs- und Ausstellungsgebäude bereitgestellt werden, hieß es in der Mitteilung.