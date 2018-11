Unfalltoter auf A117: Polizei sucht weitere Zeugen

16.11.2018, 18:43 Uhr | dpa

Für ihre Ermittlungen nach einem Unfalltod eines 40-Jährigen in Treptow-Köpenick sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Wie der Mann am 7. November auf der Bundesautobahn 117 ums Leben kam, ist bisher noch ungeklärt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittler vermuten, dass sich der Unfall zwischen 2 Uhr und 3 Uhr in Richtung Waltersdorfer Dreieck ereignet hat. Ein Lkw-Fahrer hatte die Polizei alarmiert, nachdem er über den leblosen Körper des Mannes gefahren war. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 40-Jährige schon zuvor von mindestens einem weiteren Fahrzeug überrollt wurde.