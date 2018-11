Hamburg

Zeuge kommt mit Schnittverletzungen ins Gericht

16.11.2018, 19:10 Uhr | dpa

Ein Zeuge in einem Drogenprozess ist in Hamburg mit blutenden Schnittverletzungen im Gericht erschienen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte nach Angaben eines Sprechers des Amtsgerichts St. Georg am Freitag bereits ausgesagt, als er sich zu krümmen begann. Die Richterin habe daraufhin einen Notarzt rufen lassen. Der 20-Jährige habe mehrere blutende Schnittverletzungen im Brustbereich gehabt, die er mit Tüchern unter seiner Kleidung abgedeckt hatte, wie der Sprecher weiter berichtete. Die Polizei geht davon aus, dass er sich die Verletzungen vermutlich selber zugefügt hat. Einen Vorfall im Gerichtsgebäude vor der Verhandlung soll es nicht gegeben haben. Warum er sich die Verletzungen beigebracht haben könnte, war zunächst unbekannt.

Die Richterin sei bereits vor der Aussage des Zeugen von dem wegen Drogenhandels Angeklagten darauf hingewiesen worden, dass der Mann verletzt sei. Wieso er dies wusste, war unklar. Dem Zeugen sei äußerlich keine Verletzung anzusehen gewesen und er habe auf Nachfrage darauf bestanden, auszusagen. Nach seiner Aussage empfahl die Richterin dem zunehmend geschwächt wirkenden Mann zum Arzt zu gehen. Als er nur wenig später in den Gerichtssaal zurückkehrte, um nach einer Bescheinigung für die Berufsschule zu bitten und anfing sich vor Schmerzen zu krümmen, wurde der Notarzt alarmiert.