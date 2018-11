Konstanz

Feuer im Klinikum in Konstanz: Großeinsatz

16.11.2018, 21:30 Uhr | dpa

Im Klinikum in Konstanz ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. "Erkenntnisse über Verletzte haben wir bislang nicht", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Aus ungeklärter Ursache sei in einem Patientenzimmer ein Feuer ausgebrochen, die Flammen hätten sich ausgeweitet. Das Gebäude musste teilweise evakuiert werden, Patienten auf mehreren Stationen mussten ihre Zimmer verlassen. Die Feuerwehr sei in einem "Großeinsatz". Es seien nach ersten Erkenntnissen auch Rettungskräfte aus der Schweiz angefordert worden. Nähere Details seien derzeit noch nicht bekannt.