Offenbach (Main)

Deutsche U21 besiegt Niederlande mit 3:0

16.11.2018, 22:08 Uhr | dpa

Die deutschen U21-Fußballer haben ihr letztes Heimspiel des Jahres gewonnen. Sieben Monate vor der EM-Endrunde in Italien und San Marino siegte die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz am Freitag mit 3:0 (1:0) gegen die nicht für das Turnier qualifizierten Niederländer. Vor 4813 Zuschauern in Offenbach erzielten Philipp Ochs per Handelfmeter (15. Minute), Abdelhamid Sabiri (58.) und Debütant Törles Knöll (80.) die Tore für den Titelverteidiger, der vor einem Monat sein Ticket gelöst hatte. Nach dem Spiel am Montag in Reggio Emilia gegen Italien wird Kuntz gespannt auf die EM-Auslosung am Freitag blicken. Dann ist klar, wer vom 16. bis 30. Juni die Endrunden-Gegner sind.