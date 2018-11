Koblenz

Spahn: Flüchtlingszahlen sind immer noch zu hoch

16.11.2018, 22:12 Uhr | dpa

Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Jens Spahn, sieht in der Flüchtlingsfrage noch keine Entspannung. "Die Zahlen sind immer noch so, dass - wenn sie so bleiben - sie zu hoch sind", sagte der Bundesgesundheitsminister am Freitagabend in Koblenz. Auch dieses Jahr kämen mehr als 200 000 Flüchtlinge nach Deutschland, das entspreche einer kleinen Großstadt. Deutschland dürfe nicht Schleppern und Schleusern die Entscheidung überlassen, wer komme.

Er sei aber froh, "dass wir jetzt offen über Grenzen diskutieren", ergänzte Spahn bei einem Kongress der Kommunalpolitischen Vereinigung von CDU und CSU. Laut Koalitionsvertrag soll die jährliche Zahl neuer Flüchtlinge 180 000 bis 220 000 möglichst nicht überschreiten.

Beim Jubiläumskongress zum 70-jährigen Bestehen der Vereinigung präsentierten sich auch die zwei anderen aussichtsreichen Kandidaten für den CDU-Vorsitz, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer.