Basketball-Bundesliga: MBC verliert in Braunschweig

16.11.2018, 22:31 Uhr | dpa

Der Mitteldeutsche BC hat den zweiten Sieg in der Basketball-Bundesliga klar verpasst. Die Mannschaft von Trainer Aleksandar Šćepanović unterlag am Freitagabend den Löwen Braunschweig auswärts mit 63:75 (26:39). Damit konnte der MBC nicht an den 81:76-Sieg vor einer Woche bei den Eisbären Bremerhaven anschließen. In der Tabelle bleibt der Mitteldeutsche BC mit nur einem Sieg aus bisher sieben Spielen und 2:12 Punkten Vorletzter. Erfolgreichster Werfer beim MBC in Braunschweig war James Farr mit 15 Punkten.