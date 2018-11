Hamburg

Hamburger FDP wählt Svenja Hahn zur Europa-Kandidatin

16.11.2018, 22:41 Uhr | dpa

Svenja Hahn ist zur Spitzenkandidatin der Hamburger FDP für die Europawahl im Mai 2019 gewählt worden. Die 29-Jährige PR-Managerin wurde mit 78 Stimmen nominiert, teilte die Partei am Freitagabend mit. Hahn ist auch Spitzenkandidatin der Jungen Liberalen im Bund.

Neben ihr hatte sich auch der Journalist Wolf Achim Wiegand (64) beworben, er bekam den Angaben zufolge 26 Stimmen. Auf die nachfolgenden Plätze wählten die Parteimitglieder Andreas Moring, Robert Bläsing, Ron Schumacher und Frank Mario Stussig.

Die Kandidaten, die die Partei bei der Bundesvertreterversammlung am 27. Januar in Berlin vorschlagen will, hoffen auf einen guten Listenplatz der Bundes-FDP. Am Samstag wird die Hamburger FDP dann ihren Landesparteitag abhalten, bei dem es unter anderem um das kommunalpolitische Programm der Partei für die Wahl der Bezirksversammlungen 2019 geht.