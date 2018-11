Bremen

FDP bestimmt Listenplätze für Bürgerschaftswahl 2019

17.11.2018, 00:27 Uhr | dpa

Die Bremer FPD entscheidet heute bei einem kleinen Parteitag über die Besetzung der Listenplätze für die Bürgerschaftswahl am 26. Mai 2019. Es gilt als sicher, dass Fraktionschefin Lencke Steiner auf Platz eins der Liste kommt. Die 33-Jährige hatte die Partei bereits 2015 als Spitzenkandidatin in die Wahl geführt, nach der den Liberalen nach vier Jahren Zwangspause mit 6,6 Prozent der Wiedereinzug ins Parlament gelang. Als Kandidatin für die FDP-Bundesliste für die ebenfalls auf den 26. Mai fallende Europawahl will der Landesvorstand die ehemalige hessische Europa-Staatssekretärin und deutsch-ungarische Diplomatin Zsuzsa Breier vorschlagen.