Weimar

FDP nominiert Kandidaten für Landtagswahl 2019

17.11.2018, 03:21 Uhr | dpa

Knapp ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl nominiert die thüringische FDP am heutigen Samstag ihre Kandidaten für die Landesliste. Bislang einziger Bewerber für den Listenplatz eins ist der 53-jährige Bundestagsabgeordnete Thomas Kemmerich aus Erfurt. Er ist auch Landesvorsitzender der Partei, die 2014 an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte und nun wieder in den Landtag einziehen will.

Eine jüngst veröffentlichte Umfrage sah die FDP wieder im Parlament. Die Liberalen waren in Thüringen seit 1990 nur zweimal mit einer Fraktion im Landtag vertreten: von 1990 bis 1994 und von 2009 bis 2014.