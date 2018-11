Hamburg

Familie bei Unfall in Hamburg verletzt: Kind in Lebensgefahr

17.11.2018, 08:15 Uhr | dpa

Bei einem schweren Autounfall in Hamburg-Harburg sind sechs Menschen verletzt worden - darunter zwei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, krachte ein Wagen, in dem eine vierköpfige Familie saß, am Freitagabend in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Aufprall war so heftig, dass ein zweijähriges Mädchen reanimiert werden musste. Das Kind schwebte in der Nacht in Lebensgefahr. Seine Eltern, der fünf Jahre alte Bruder und die beiden Insassen des entgegenkommenden Wagens wurden ebenfalls verletzt. Zum Hergang des Unfalls sagte ein Sprecher: "Die Familie wollte mit ihrem Auto in eine Einfahrt auf der anderen Straßenseite fahren und stieß dann im Gegenverkehr mit einem anderen Wagen zusammen."