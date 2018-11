Plauen

Junge auf Fahrrad von Auto angefahren: Verletzt in Klinik

17.11.2018, 08:41 Uhr | dpa

Ein 13-jähriger Radler ist in Plauen im Vogtland von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge am Freitag vermutlich bei Rot auf eine Kreuzung gefahren. Ein 83-Jähriger am Steuer seines Autos konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Radler um. Der Junge stürzte auf die Straße und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.