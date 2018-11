Magdeburg

Polizei in Sachsen-Anhalt bildet neue Diensthunde aus

17.11.2018, 08:45 Uhr | dpa

Bellen, beißen, schnüffeln auf Kommando: In Sachsen-Anhalt warten 16 neue Polizei-Diensthunde auf ihren Einsatz. Die Hunde sind derzeit in Ausbildung, um die 80 Tiere starke Staffel der Landespolizei zu verstärken, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost mitteilte. Diensthunde seien ein wichtiges Einsatzmittel für die Polizei. Die Tiere werden zwischen acht und zwölf Wochen lang mit unterschiedlichen Spezialisierungen ausgebildet, etwa als Schutzhunde, zum Aufspüren von Rauschgift oder auch als Handysuchhund. Die Aus- und Fortbildung der Vierbeiner findet in der Diensthundeführerschule in Bad Schmiedeberg statt.