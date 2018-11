Dresden

Händler in Sachsen rechnen mit gutem Weihnachtsgeschäft

17.11.2018, 09:40 Uhr | dpa

Kunden gehen am verkaufsoffenen Sonntag durch eine Einkaufspassage. Foto: Tim Brakemeier/Archiv (Quelle: dpa)

Die Händler in Sachsen erwarten ein lebhaftes Weihnachtsgeschäft. "Wir sind optimistisch, obwohl wir uns für die richtige Weihnachtsstimmung ein winterliches und kälteres Wetter wünschen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Sachsen, René Glaser, der Deutschen Presse-Agentur. Er rechnet in diesem Jahr insgesamt mit einem Umsatzplus von rund zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahresgeschäft. Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen seien gut, begründet Glaser die Erwartungen im Handel. "Die Löhne ziehen an, der Arbeitsmarkt entwickelt sich positiv, die Verbraucherstimmung ist gut."