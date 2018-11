Hamburg

Zahl der Abschiebungen aus Hamburg sinkt

17.11.2018, 10:41 Uhr | dpa

Die Zahl der Abschiebungen von ausreisepflichtigen Ausländern aus Hamburg ist im laufenden Jahr erneut gesunken. Bis zum 31. Oktober seien 884 Rückführungen vollzogen worden, teilte die Innenbehörde auf Anfrage mit. 440 Ausländer verließen Deutschland unter behördlicher Überwachung, 324 wurden in Begleitung von Beamten in ihre Heimatländer abgeschoben, 120 in Drittstaaten überstellt.

Im Vorjahr waren 1211 Menschen aus Hamburg mit Hilfe von Zwangsmaßnahmen außer Landes gebracht worden oder unter erheblichem Druck der Behörden ausgereist. Es ist praktisch ausgeschlossen, dass diese Zahl im laufenden Jahr wieder erreicht oder gar übertroffen wird. 2016 hatten die Hamburger Behörden 3062 Rückführungen veranlasst.