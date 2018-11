Seegebiet Mansfelder Land

Landes-CDU zur Neuwahl des Vorstandes zusammengekommen

17.11.2018, 10:56 Uhr | dpa

Die sachsen-anhaltische CDU ist in Röblingen am See im Kreis Mansfeld-Südharz zur Wahl eines neuen Vorstands zusammengekommen. Neuer Parteichef will Innenminister Holger Stahlknecht werden. Der 54-Jährige ist der einzige Kandidat. Der bisherige Amtsinhaber, Verkehrsminister Thomas Webel, tritt nach 14 Jahren an der Spitze nicht mehr an. Für die drei Vizeposten gibt es hingegen Konkurrenz - nach Parteiangaben treten mindestens vier Bewerber an. Zu dem eintägigen Treffen sind mehr als 200 Delegierte angereist. Die Landes-CDU hat derzeit rund 6600 Mitglieder.