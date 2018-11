Chemnitz

Streit um Fahrschein: Teenager schlagen Busfahrer

17.11.2018, 12:49 Uhr | dpa

Im Streit um eine Schwarzfahrt mit dem Bus haben zwei betrunkene Jugendliche in Chemnitz den Fahrer bespuckt und geschlagen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 45-Jährige am Vorabend einen der Teenager darauf angesprochen, dass er keinen gültigen Fahrschein hat. Der Jugendliche habe den Busfahrer daraufhin bespuckt und gemeinsam mit seinem Begleiter geschlagen.

Laut Polizei waren die beiden 17- und 16-Jährigen betrunken. Sie wurden ihren Eltern übergeben. Gegen die die Teenager wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Der Busfahrer kam den Angaben zufolge ohne größere Blessuren davon.