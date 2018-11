Berlin

SPD legt sich auf 8. März als zusätzlichen Feiertag fest

17.11.2018, 13:00 Uhr | dpa

Nach der Linken hat sich nun auch die Berliner SPD für den 8. März als zusätzlichen Feiertag in der Hauptstadt festgelegt. Bei einem Landesparteitag stimmte am Samstag eine große Mehrheit für den Internationalen Frauentag. Mehrere Redner betonten, der Tag sei deshalb als Feiertag geeignet, weil er für den Kampf um Gleichstellung stehe, der noch nicht beendet sei. Am Donnerstag hatte die Linke für den Frauentag als arbeitsfreien Tag plädiert, die Grünen sehen noch Beratungsbedarf. Noch ist also unklar, ob der 8. März schon 2019 arbeitsfrei sein wird. Berlin gehört zu den Bundesländern mit den wenigsten arbeitsfreien Feiertagen. Aktuell sind es 9, in Bayern dagegen 13 Feiertage.