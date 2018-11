Gera

Landeselternsprecher der Schulen im Amt bestätigt

17.11.2018, 13:07 Uhr | dpa

Der Jurist Roul Rommeiß aus dem Weimarer Land bleibt Landeselternsprecher der Thüringer Schulen. Der bisherige Amtsinhaber wurde am Samstag auf den Landeselterntagen in Gera erneut gewählt. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Ihm zur Seite stehen die Stellvertreter Ingo Faulstich und Claudia Martins (beide Jena). Insgesamt gehören 14 Mitglieder dem Vorstand der Landeselternvertretung an, die jeweils verschiedene Schularten - von der Grundschule bis zur Berufsschule - repräsentieren.

Die Elterntage beschäftigten sich vor allem mit den Plänen des Bildungsministeriums für ein neues Thüringer Schulgesetz. Es sieht erstmals Mindestschülerzahlen vor, was bei den Elternvertretungen auf Skepsis stößt. Sie fürchten Schulschließungen, wie Rommeiß vor der Veranstaltung gesagt hatte.

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat wiederholt betont, keine Schulen schließen zu wollen. Sein Gesetzentwurf sieht Schulkooperationen vor, wenn die Mindestgröße nicht erreicht wird.