Weimar

FDP nominiert Kemmerich zum Spitzenkandidaten

17.11.2018, 13:18 Uhr | dpa

Die Thüringer FDP hat ihren Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2019 gewählt. Für den 53-Jährigen votierten am Samstag auf einer Landesvertreterversammlung 112 Delegierte. Das entspricht 80,6 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen, wie ein Parteisprecher sagte. Kemmerich, der Bundestagsmitglied ist, hatte keinen Gegenkandidaten. Bei der Landtagswahl 2014 war die FDP nach fünf Jahren im Landtag an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Die Liberalen wählen in Weimar ihre Landesliste für die Landtagswahl.