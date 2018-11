Lößnitz

EHV Aue verpflichtet tschechischen Nationalspieler Slachta

17.11.2018, 14:12 Uhr | dpa

Handball-Zweitligist EHV Aue hat auf seine Verletzungsmisere reagiert und den Abwehrspezialisten Petr Slachta verpflichtet. Wie der Verein am Samstag mitteilte, hat der Kreisläufer einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Der 25 Jahre alte tschechische Nationalspieler war zuletzt vereinslos und bis Ende September noch für den ungarischen Erstligisten Dabas KC aktiv.

Am Freitagabend traf die Spielgenehmigung für Slachta ein, so dass der Neuzugang im Heimspiel am Samstag (17.00 Uhr) gegen TuS Ferndorf bereits zum Einsatz kommen kann. "Wir freuen uns, dass es so kurzfristig mit seiner Verpflichtung geklappt hat und hoffen, dass uns Petr Slachta weiterhelfen kann. Er soll vor allem unseren Mittelblock verstärken", sagte EHV-Manager Rüdiger Jurke.