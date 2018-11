Demmin

Mutter bei Wohnungsbrand in Demmin leicht verletzt

17.11.2018, 15:49 Uhr | dpa

Ein Wohnungsbrand hat in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Samstag rund 50 000 Euro Sachschaden verursacht. Das Feuer war am Vormittag aus unbekanntem Grund in der Wohnung einer Familie ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Familie konnte sich selbstständig ins Freie retten. Die Mutter wurde durch die Hitzeentwicklung leicht verletzt und musste für eine Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden, das sie aber am Samstag bereits wieder verließ. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Familie kam bei Freunden und Verwandten unter. Die Feuerwehr war mit 17 Einsatzkräften am Ort.