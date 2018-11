FC Bayern und Potsdam im DFB-Pokal-Viertelfinale der Frauen

17.11.2018, 16:16 Uhr | dpa

Der FC Bayern München und Turbine Potsdam haben sich für das Viertelfinale im DFB-Pokal der Frauen qualifiziert. Der Bundesliga-Zweite Bayern, Pokalfinalist in diesem Jahr, setzte sich am Samstag in der Runde der letzten 16 Mannschaften mit 3:0 (1:0) gegen den Erstliga-Vorletzten Werder Bremen durch. Turbine, dreimal Cup-Sieger und in der Liga derzeit auf Rang drei, gewann klar mit 3:1 (2:0) beim MSV Duisburg.

Jill Roord (1. Minute) sorgte für einen Blitzstart des Pokalsiegers von 2012. Sydney Lohmann (70.) erzielte das vorentscheidende zweite Tor, Lyneth Beerensteyn (84.) machte dann alles klar für den FC Bayern. Potsdam ging ebenfalls früh durch ein Elfmetertor von Felicitas Rauch (4.) in Führung. Die weiteren Treffer erzielten Anna Gasper (38.) und Johanna Elsig (57.). Für Duisburg traf Kathleen Radtke (90.+1).

Titelverteidiger und Bundesliga-Spitzenreiter VfL Wolfsburg tritt am Sonntag beim Bayern-Ligisten FC Forstern an.