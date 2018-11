Eisenach

Polizist bei Schlägerei in Lokal leicht verletzt

17.11.2018, 17:22 Uhr | dpa

Bei einer Schlägerei in einer Gaststätte in Eisenach sind am frühen Samstagmorgen vier Menschen verletzt worden. Unter ihnen war nach Polizeiangaben auch ein 28 Jahre alter Polizist, der gemeinsam mit anderen Beamten Tatverdächtige festnehmen wollte. Er war vorerst dienstunfähig, aber den Angaben zufolge nicht schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war eine Gruppe von acht bis zehn Kneipenbesuchern mit einem 32-Jährigen in Streit geraten. Als sich daraus Handgreiflichkeiten entwickelten, gingen zwei Unbeteiligte dazwischen. Diese seien ebenso wie der 32-Jährige leicht verletzt worden.

Die Polizei nahm vier Beteiligte vorläufig fest. Die Ursache des Streits war zunächst unklar, offenbar seien Beteiligte betrunken gewesen.