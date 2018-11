Bremen

Mit dem Schlauchboot im Kino: Taucher im Einsatz

17.11.2018, 17:37 Uhr | dpa

Kinobesuch oder Hallenbad? Wer sich nicht entscheiden konnte, musste es am Samstag in Bremen auch nicht: Das 50 Meter lange und 25 Meter breite Sportbecken des Uni-Bads verwandelte sich in einen schwimmenden Kinosaal. Platz war für maximal 200 Schlauchboote mit zwei bis drei Passagieren. Auf einer großen Leinwand lief der Animationsfilm "Coco". Für das Uni-Bad war es eine Premiere, im Bremer Westbad gastierte das "Schwimmbadkino" schon öfters. "Kommt super an. Ein echtes Highlight", sagte die Sprecherin der Bremer Bäder, Laura Schmitt. Damit in dem Sportbad auch nichts passierte, behielten Taucher mit Sauerstoffflaschen das Wasser von unten im Blick. Unter dem schwimmenden Kinositz ging es immerhin bis zu 4,80 Meter in die Tiefe.