Remagen

Rechte Demo in Remagen und linke Gegendemo blieben friedlich

17.11.2018, 17:41 Uhr | dpa

Mehrere hundert Einsatzkräfte der Polizei haben am Samstag in Remagen (Kreis Ahrweiler) linke und rechte Demonstranten auseinander gehalten. Wegen einer Bombendrohung musste die Route kurzfristig umgeleitet werden, wie die Polizei Mayen berichtete. Dadurch kam es zu Verkehrsstörungen auf einer Bundesstraße. Die Polizei zählte rund 130 rechte Demonstranten und 250 linke Gegendemonstranten. Bei einer Bahnunterführung kam es zu einer Blockade, die von der Polizei aufgelöst wurde. Am Nachmittag lösten sich die Versammlungen ohne Zwischenfälle auf. Die Ermittlungen wegen der Bombendrohung dauern an.