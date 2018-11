London

Zverev bei ATP-WM nach Sieg gegen Federer im Finale

17.11.2018, 17:43 Uhr | dpa

Alexander Zverev hat bei der ATP-WM in London überraschend das Endspiel erreicht. Der 21-Jährige gewann am Samstag sein Halbfinale gegen sein großes Vorbild Roger Federer mit 7:5, 7:6 (7:5) und steht damit als erster Deutscher seit Boris Becker vor 22 Jahren beim Abschluss der Tennis-Saison im Finale. Zverev nutzte nach 1:34 Stunden seinen zweiten Matchball. Im Endspiel am Sonntag trifft der gebürtige Hamburger auf den Gewinner des zweiten Halbfinales zwischen dem serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und Kevin Anderson aus Südafrika. Im sechsten Duell mit Federer war es für die deutsche Nummer eins der dritte Sieg.