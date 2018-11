Bamberg

Bamberg löst Vertrag mit Basketballer Kratzer auf

17.11.2018, 18:40 Uhr | dpa

Center Leon Kratzer verlässt den Basketball-Bundesligisten Brose Bamberg. Der 21-Jährige werde mit sofortiger Wirkung seinen Vertrag auflösen und zu den Fraport Skyliners aus Frankfurt wechseln, teilten die Oberfranken am Samstag mit. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, denn er war für eine langfristige Entwicklung eingeplant. Dennoch wollen wir einem 21-Jährigen nicht verbauen, bei einem anderen Bundesligateam den für ihn nächsten Schritt zu gehen", sagte Geschäftsführer Rolf Beyer.

Kratzer war 2011 zur Nachwuchsabteilung der Bamberger gekommen. In der Vorsaison war er nach Würzburg ausgeliehen. In dieser Spielzeit erzielte er in vier Ligaspielen insgesamt vier Punkte.