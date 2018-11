Hüttenberg

HC Elbflorenz Dresden mit Sieg in Hüttenberg

17.11.2018, 21:16 Uhr | dpa

Dem HC Elbflorenz Dresden ist am 14. Spieltag der 2. Handball-Bundesliga der zweite Auswärtssieg gelungen. Im Duell gegen den TV Hüttenberg setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Pöhler am Samstag knapp mit 20:18 (9:8) durch. Roman Becvar war mit sieben Toren bester Elbflorenz-Werfer.

Die Dresdner schafften es erstmals in der 22. Minute in Front zu gehen (5:6). Bis dahin hatten die Zuschauer im Sportzentrum Hüttenberg ein ausgeglichenes Spiel gesehen, in dem sich Dresdens Torhüter Mario Huhnstock durch eine gute Leistung auszeichnen konnte. Allerdings ließen es die Gastgeber nicht zu, dass Elbflorenz sich absetzte.

In der zweiten Spielhälfte wurden die Dresdner stärker, konnten in der 38. Minute ihren Vorsprung auf vier Tore ausbauen. Die Gastgeber kämpften sich zwar in die Partie zurück, konnten die Niederlage jedoch nicht mehr abwenden.