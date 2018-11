Bad Heilbrunn

86 Jahre alter E-Bike-Fahrer stirbt bei Unfall

17.11.2018, 21:26 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter ist ein 86 Jahre alter E-Bike-Fahrer am Samstag gestorben. Der Mann aus Bendiktbeuern fuhr in Bad Heilbrunn in die Bundesstraße 472 ein und übersah dabei einen von links kommenden Transporter, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim mitteilte. Er sei von dem Auto eines 23 Jahre alten Penzbergers frontal erfasst worden. Der E-Bike-Fahrer habe keinen Helm getragen und sei trotz notärztlicher Reanimation noch an der Unfallstelle gestorben.