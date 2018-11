Duisburg

Jüdische Gemeinde weiht neuen Friedhof ein

18.11.2018, 01:58 Uhr | dpa

Die jüdische Gemeinde Duisburg-Mülheim-Oberhausen weiht an diesem Sonntag in Duisburg einen neuen Friedhof ein. Dies ist nötig geworden, weil der bisher genutzte jüdische Friedhof in Mülheim an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Nach jüdischem Verständnis dürfen Gräber nicht eingeebnet werden, sondern sollen ewig bestehen. Als erste Handlung nach der Weihe will die Gemeinde eine alte Thorarolle beerdigen. Thora ist die Bezeichnung des ersten Teils der hebräischen Bibel. "Die Gemeinde nimmt Abschied von solch einer nicht mehr nutzbaren Thorarolle, die für Jahrzehnte ein steter und treuer Begleiter der Gemeinde war", hatte Oberrabbiner David Geballe im Vorfeld mitgeteilt. Die Gemeinde hat derzeit rund 2500 Mitglieder.