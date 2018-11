Gotha

Gedenken an Kriegstote am Volkstrauertag

18.11.2018, 02:30 Uhr | dpa

Hundert Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs (1914-1918) wird am Sonntag in vielen Orten Thüringens an die Toten nicht nur dieses Krieges erinnert. Anlass ist der alljährlich Volkstrauertag. Zur zentralen Gedenkveranstaltung werden Vertreter von Landesregierung, Landtag und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge auf dem Gothaer Hauptfriedhof erwartet.

Dort haben 178 deutsche Soldaten sowie 9 französische und 7 russische Kriegsgefangene des Ersten Weltkriegs ihre letzte Ruhe gefunden. Auch in Erfurt, Gera, Sitzendorf und vielen anderen Orten wird der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. In Eisenach veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde einen Bittgottesdienst für Frieden.