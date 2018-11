Rostock

270 Aussteller auf Fach-und Erlebnismesse GastRo in Rostock

18.11.2018, 08:33 Uhr | dpa

Seit Sonntag zeigen 270 Aussteller ihre Neuheiten für die Gastronomie und Hotels auf der Messe GastRo in Rostock. "Wir haben einen sehr guten Zulauf", sagte eine Sprecherin nach dem Start der viertägigen Schau am Sonntag. Bis einschließlich Mittwoch erwarteten die Veranstalter mehr als 12 000 Besucher.

Rund ein Viertel aller Aussteller kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Nach Angaben der Veranstalter ist einer der Trends die sogenannte grüne Gastronomie, also der bewusste Umgang mit Ressourcen, die mehrfache Verwendung von Produkten und die Nutzung smarter Küchentechnik. Zehn Freizeitköche waren am Sonntag bei einem Workshop gemeinsam mit Profis im Einsatz, wie die Sprecherin sagte.

Zu den erwarteten Höhepunkten der viertägigen Ausstellung gehören außerdem ein Bio-Markt mit zertifizierten Produzenten und ein Markt der regionalen Produkte.

Die GastRo ist seit fast 30 Jahren einer der größten Branchentreffs für Gastgeber im Nordosten. Köche, Manager, Fleischer, Bäcker und Feinschmecker treffen hier aufeinander. Auf dem "Next Generation Day" am Mittwoch, dem letzten Tag, wird es laut Messe-Programm um Erfolgsgeschichten und Unternehmensnachfolge gehen. Junge Unternehmer werden sich dabei in kurzen Vorträgen mit ihren Produkten und Ideen einer Jury präsentieren.