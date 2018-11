Mainz

JU und Senioren-Union halten das Rennen für offen

18.11.2018, 08:53 Uhr | dpa

Der Wettbewerb um die Nachfolge von Angela Merkel ist für Junge Union (JU) und Senioren Union in Rheinland-Pfalz nicht entschieden. "Das Rennen ist vollkommen offen", sagte der JU-Landesvorsitzende Jens Münster der Deutschen Presse-Agentur. Der Landeschef der Senioren Union, Fred-Holger Ludwig, sagte: "Es wird schwer werden, wir haben drei ernsthafte Bewerber mit hervorragender politischer Kompetenz." Jeder der drei aussichtsreicheren Kandidaten - Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn - habe seine Stärke. Das Trio stellt sich bei der zweiten CDU-Regionalkonferenz am Dienstag in Idar-Oberstein vor.