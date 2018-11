Magdeburg

Zentrales Gedenken zum Volkstrauertag im Landtag

18.11.2018, 08:55 Uhr | dpa

Im Landtag wird am Sonntag (11.00 Uhr) bei einer zentralen Gedenkstunde zum Volkstrauertag der Toten der Kriege und Opfer von Gewaltherrschaften gedacht. Im Mittelpunkt steht dabei das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Die Gedenkrede wird der ehemalige Bundesvorsitzende der FDP und Vorstandsvorsitzende der liberalen Friedrich-Naumann-Stiftung, Wolfgang Gerhardt, halten. Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch spricht das Totengedenken. Jugendliche, die im Volksbund ehrenamtlich aktiv sind, tragen Texte und Lesestücke vor.

Nach der Gedenkstunde ist eine Kranzniederlegung an den Gräbern des Ersten Weltkrieges auf dem Westfriedhof in Magdeburg geplant. Vielerorts im Land gibt es am Sonntag Gedenkveranstaltungen.