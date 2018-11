Berlin

Tödliche Messerattacke: Angreifer in Psychiatrie eingewiesen

18.11.2018, 10:09 Uhr | dpa

Der psychisch kranke 30-Jährige, der am Freitag in Berlin-Gesundbrunnen seinen Betreuer mit einem Messer niedergestochen hat, sitzt seit Samstag in Haft. Wie die Generalstaatsanwaltschaft auf Twitter mitteilte, befindet sich der Mann in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung. Ein Richter hatte am Samstagabend die Unterbringung beschlossen.

In einer Unterkunft für psychisch kranke Straftäter in der Wiesenstraße hatte der 30-Jährige am Freitagvormittag bei einer Besprechung den Betreuer im Beisein anderer unvermittelt angegriffen. Das 39 Jahre alte Opfer starb kurz darauf.

Der 30-jährige Täter, ein russischer Staatsbürger, flüchtete und stellte sich Stunden später am Freitagnachmittag in der Nähe des Tatorts. Zuvor hatten die Polizisten in Berlin-Gesundbrunnen im Norden der Stadt mit einem Großaufgebot nach dem Mann gesucht.