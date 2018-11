Dornum

Feuerwehr rettet Katze aus Spundwand

18.11.2018, 10:19 Uhr | dpa

Feuerwehrmänner haben an der Nordseeküste in Dornum eine Katze aus einer Spundwand im Hafenbecken gerettet. Das Tier war dort hingeklettert, konnte sich dann aber aus eigener Kraft nicht mehr befreien und saß in der Wand fest. Die Feuerwehr aus Westerbur rückte mit einem Kescher an, nachdem Passanten Alarm geschlagen hatten. Mit Hilfe von zwei Fischern und dem Hafenmeister gelang es, die Katze aus ihrer misslichen Lage zu befreien, wie die ehrenamtlichen Feuerwehrleute am Sonntag mitteilten.