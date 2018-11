Königslutter am Elm

Brandserie: Tatverdächtiger in Gartenkolonie festgenommen

18.11.2018, 10:38 Uhr | dpa

Nach einer Brandserie in einer Kleingartenkolonie in Königslutter (Landkreis Helmstedt) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 41-Jährige sitze nun in Untersuchungshaft, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Bei einem Feuer in der Nacht zum Samstag war er den Beamten in unmittelbarer Nähe des Tatortes aufgefallen. Eine Gartenlaube brannte dabei komplett ab. Bei dem Mann, der ebenfalls eine Gartenhütte auf dem Gelände besitzt, fanden sie Beweise für eine Brandstiftung. In den letzten Monaten hatte es in der Kleingartenkolonie insgesamt zwölf Mal gebrannt. Dabei entstand ein Schaden von rund 50 000 Euro.