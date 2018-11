Lemberg

Drei Verletzte nach Kollision auf Landstraße

18.11.2018, 11:06 Uhr | dpa

Drei Menschen sind bei einer Kollision auf der Landstraße 487 in Lemberg (Landkreis Südwestpfalz) verletzt worden. Ein 43 Jahre alter Autofahrer hatte an einer Einmündung die Vorfahrt einer 58-Jährigen missachtet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide Beteiligte und eine 53-jährige Beifahrerin wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 18 000 Euro.