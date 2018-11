Berlin

Mann bei Angriff in Kreuzberger U-Bahnhof schwer verletzt

18.11.2018, 12:58 Uhr | dpa

Bei einem brutalen Angriff in einem U-Bahnhof in Berlin-Kreuzberg ist ein Mann durch Tritte und Schläge schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen und traten zwei Tatverdächtige im Alter von 34 und 49 Jahren am Samstagabend auf dem Bahnsteig der U6 am U-Bahnhof Hallesches Tor einem Mann ins Gesicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Angegriffene stürzte und verlor das Bewusstsein. Die beiden Angreifer flüchteten, konnten aber in unmittelbarer Nähe von herbeigerufenen Polizisten festgenommen werden. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Tatverdächtigen seien inzwischen wieder frei, sagte ein Sprecher.