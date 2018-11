Hamburg

SPD und Grüne für Schnellausbau des Hamburger Hauptbahnhofs

18.11.2018, 13:16 Uhr | dpa

Der Hauptbahnhof in Hamburg. Foto: Axel Heimken/Archiv (Quelle: dpa)

SPD und Grüne haben einen raschen Ausbau des Hamburger Hauptbahnhofs gefordert. "Beim Ausbau des Hauptbahnhofs muss die Bahn nun in den nächsten Gang schalten", sagte SPD-Bürgerschafts-Fraktionschef Dirk Kienscherf am Sonntag. Insbesondere die Planungen für Zugänge von der Steintorbrücke zum Südsteg und für einen zusätzlichen Bahnsteig am Durchgangsgleis 9 müssten zügig begonnen werden. "Die Jahre 2019 und 2020 müssen mit dem Start des Wettbewerbs zum Ausbau des Hauptbahnhofs sowie dem Bau der S4 wegweisend sein."

In einem gemeinsamen Antrag für die Bürgerschaft fordern SPD und Grüne, dass die Infrastruktur an dem Verkehrsknotenpunkt schnell instandgesetzt wird. "Der Hauptbahnhof platzt aus allen Nähten", sagte der Grünen-Verkehrspolitiker Martin Bill. "Mit provisorischen Zugängen zu den Bahnsteigen von der Steintorbrücke aus können wir zum Beispiel dem Fußverkehr schnell mehr Raum geben."

Langfristig wollen Hamburg und die Bahn mit einer Erweiterung des Hauptbahnhof-Gebäudes mehr Kapazitäten an dem überlasteten Knotenpunkt schaffen. Bahn-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla hatte Mitte Oktober nach einem Rundgang mit Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) vor Ort bereits kurzfristige Änderungen angekündigt. So sei geplant, auf dem Bahnsteig der Gleise 13 und 14 Aufbauten zu entfernen, um mehr Platz für Reisende zu schaffen.