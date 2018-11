Hemmoor

Taucher stirbt im Kreidesee

18.11.2018, 13:39 Uhr | dpa

Ein Mann ist beim Tauchen im Kreidesee in Hemmoor im Landkreis Cuxhaven gestorben. Der 59-Jährige sei zusammen mit drei weiteren Tauchern in den See gestiegen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Unter Wasser sank der Mann plötzlich ab und verschwand. Die zur Sicherheit anwesenden Rettungstaucher konnten den Mann am Samstag nur noch tot aus dem See holen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang noch unklar. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden derzeit allerdings aus. Der See gilt deutschlandweit als beliebter Tauchort.