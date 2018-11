Wilthen

Brand zerstört Schuppen und Motorrad: 50 000 Euro Schaden

18.11.2018, 14:06 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in der Oberlausitz ist das Nebengebäude eines Wohnhauses bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Wie die Polizei mitteilte, konnte die Feuerwehr am Sonntagvormittag in der Kleinstadt Wilthen ein Übergreifen der Flammen auf das Haus weitgehend verhindern. Lediglich im Bereich des Flurs sei ein Schaden entstanden. Menschen seien nicht verletzt worden.

In dem als Schuppen genutzten Nebengelass wurde den Angaben zufolge ein Motorrad Opfer der Flammen. Es sei ein geschätzter Gesamtschaden von 50 000 Euro entstanden. Insgesamt waren 72 Kameraden aus sechs Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Am Montag sollen Brandermittler die Ursache für das Feuer herausfinden.