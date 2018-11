Hamburg

Parkautomat geknackt: Drei Männer in Hamburg festgenommen

18.11.2018, 15:01 Uhr | dpa

Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die einen Parkautomaten in Hamburg-Rahlstedt aufgeschweißt haben sollen. Auf der Flucht vor den Beamten verletzten sich zuvor zwei der Tatverdächtigen im Alter von 40 und 49 Jahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach hatte der 49-Jährige am Samstagmorgen versucht, an der Außenfassade eines Parkhauses hinunterzuklettern, als er aus einer Höhe von etwa zehn Metern abstürzte. Er zog sich Rückenverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.

Der 40-Jährige sowie ein 48-Jähriger versuchten, sich auf einem oberen Parkdeck zu verstecken, einer von ihnen in einem Müllcontainer. Ein Diensthund der Beamten stellte die beiden, wobei der 40-Jährige gebissen wurde. Auch er kam in ein Krankenhaus. Der 48-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wegen mangelnder Haftgründe entlassen.

Das Münzgeld, das die Tatverdächtigen schon zum Abtransport im Treppenhaus vorbereitet hatten, wurde sichergestellt. Alarmiert wurde die Polizei, weil eine nicht ordnungsgemäße Türöffnung einen Alarm ausgelöst hatte.