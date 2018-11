Tote Frau in See nahe Leipzig gefunden

18.11.2018, 15:30 Uhr | dpa

Im Albrechtshainer See bei Naunhof in der Nähe von Leipzig ist am Sonntag eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei auf Nachfrage bekanntgab, handelt es sich um eine Frau. Sowohl die Identität als auch das Alter der Toten seien unklar. Der Leichnam wurde zu Untersuchungen in die Rechtsmedizin gebracht. Bislang habe es den Angaben zufolge keine Hinweise auf eine Gewalttat gegeben. Die Polizei ermittle dennoch in alle Richtungen, hieß es.