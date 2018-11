Stuttgart

Erinnerungen an Kriegstote und an Opfer der NS-Herrschaft

18.11.2018, 16:15 Uhr | dpa

In Baden-Württemberg ist am Sonntag der Toten beider Weltkriege und der Opfer des Nationalsozialismus gedacht worden. In einer Feierstunde des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge in Stuttgart sagte Justizminister Guido Wolf (CDU): "Der Volkstrauertag mahnt uns, Kriege und Vertreibung nicht lediglich abstrakt zu reflektieren, sondern betroffen inne zu halten." Wolf bezeichnete die gemeinsame Erinnerung als das Fundament der Versöhnung zwischen den Völkern. Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) dankte laut einem vorab verbreiteten Redemanuskript den vielen Menschen, die sich der Pflege der Gedenkstätten widmeten.