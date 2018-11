Kiel

THW Kiel feiert souveränen 34:23-Sieg über Drammen HK

18.11.2018, 16:49 Uhr | dpa

Die Handballer des THW Kiel haben das Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zum EHF-Pokal gewonnen. Gegen den norwegischen Vertreter Drammen HK setzte sich der deutsche Rekordmeister am Sonntag mit 34:23 (16:14) durch. Beste Werfer waren Niclas Ekberg, Hendrik Pekeler und Lukas Nilsson mit jeweils fünf Toren für Kiel sowie Adrian Aalberg, der sieben Treffer für Drammen erzielte. Das Rückspiel in Norwegen findet kommenden Sonntag statt.

Kiel begann überzeugend, kam vor allem durch Nilsson zu einfachen Toren aus dem Rückraum. Die Gäste aus Norwegen ließen sich jedoch nicht abschütteln. THW-Keeper Andreas Wolff war immer wieder gefordert. Der Nationaltorwart zeigte zahlreiche gute Paraden.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Schützlinge von Trainer Alfred Gislason deutlich mehr auf das Tempo. In der 43. Minute sorgte Ole Rahmel mit dem 25:15 für die erste Zehn-Tore-Führung der Norddeutschen. Zum Ende der Partie erlahmte die Gegenwehr der Skandinavier zusehends, und die Gastgeber steuerten einem ungefährdeten Sieg entgegen.

Vor dem Rückspiel in Drammen sind die "Zebras" in der Bundesliga gefordert. Am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) gastieren die Füchse Berlin in der Kieler Arena.